Хаби Алонсо отреагировал на прерванную серию «Байера» без поражений в Бундеслиге

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении от «РБ Лейпциг» (2:3) во 2-м туре Бундеслиги. Напомним, «Байер» потерпел поражение в чемпионате Германии впервые с мая 2023 года. Действующий чемпион страны не проигрывал на протяжении 35 матчей.

«Для нас это тяжело, это горько. Я не думаю, что «Байер» заслуживал поражения. Мы вынесем из этой игры много положительного и отрицательного.

Мы провели хороший первый тайм. Мы были довольны этим и хотели развить успех во втором тайме. Но далее мы просто не контролировали игру и дали «Лейпцигу» слишком много пространства. Мы не преуспели в задней линии. Мы извлечем уроки из этих ошибок. Нехорошо позволять сопернику отыгрываться после того, как мы вели со счётом 2:0. Но мы ещё в начале сезона», — приводит слова Алонсо ESPN.

Отметим, что «Байер» не смог сравняться с «Гамбургом», который провёл 36 матчей без поражений в Бундеслиге. Рекордсменом по продолжительности беспроигрышной серии является мюнхенская «Бавария», на счету которой 53 матча.

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