Гвардиола прокомментировал хет-трик Холанда в матче «Сити» с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре звёздного нападающего команды Эрлинга Холанда в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1). Напомним, в этой встрече Холанд оформил хет-трик.

«Эрлинга невозможно остановить, нет ни одного центрального защитника, даже вооружённого пистолетом, который мог бы его остановить. Он играет намного лучше по всем показателям. Он остаётся на полчаса после тренировок. Ему нужна команда, и ему нужно, чтобы команда давала больше передач в финальной трети. Эрлинг всегда забивает голы, и это то, что он должен делать. Мы рады очередному хет-трику, качеству завершений, он был вовлечён в игру», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Отметим, благодаря этим трём голам Холанд стал четвёртым футболистом в истории АПЛ по количеству хет-триков. На счету норвежца это был восьмой хет-трик в рамках чемпионата Англии. Столько же у англичанин Майкла Оуэна и Гарри Кейна, а также француза Тьерри Анри.

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