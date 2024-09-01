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Генич отреагировал на спорный эпизод с назначением пенальти и голом Эсекьеля Барко в матче «Спартака» с «Рубином»

Генич отреагировал на спорный эпизод с голом Барко в матче «Спартака» с «Рубином»
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о моменте с неназначением 11-метрового удара в ворота казанского «Рубина» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

Напомним, на 69-й минуте парагвайский нападающий московского клуба Хесус Медина вошёл в штрафную и пробил — мяч после рикошета от газона попал в руку защитнику казанцев Ильи Рожкову и отскочил в сторону. После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Рубина», который в итоге реализовал аргентинский атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Чистейшая точка в ворота «Рубина», — написал Генич в телеграм-канале.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 17 очками.

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