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Деян Станкович установил статистическое достижение в домашних матчах на старте работы в «Спартаке»

Станкович установил достижение в домашних матчах на старте работы в «Спартаке»
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились московский «Спартак» и казанский «Рубин». «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, главный тренер московской команды Деян Станкович стал первым тренером с четырьмя сухими домашними матчами подряд в чемпионате России на старте работы в «Спартаке».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

Как сообщает Opta Sports, «Спартак» ни разу не пропустил дома в четырёх матчах в РПЛ под руководством сербского специалиста. За это время московская команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) и крупно обыграла «Факел» (3:0).

Отметим, следующий домашний матч в РПЛ «Спартак» проведёт 22 сентября с «Динамо».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей.

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