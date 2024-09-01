Станкович установил достижение в домашних матчах на старте работы в «Спартаке»

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились московский «Спартак» и казанский «Рубин». «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, главный тренер московской команды Деян Станкович стал первым тренером с четырьмя сухими домашними матчами подряд в чемпионате России на старте работы в «Спартаке».

Как сообщает Opta Sports, «Спартак» ни разу не пропустил дома в четырёх матчах в РПЛ под руководством сербского специалиста. За это время московская команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) и крупно обыграла «Факел» (3:0).

Отметим, следующий домашний матч в РПЛ «Спартак» проведёт 22 сентября с «Динамо».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей.

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