«Атланта» с Алексеем Миранчуком обыграла «Шарлотт» в матче МЛС

«Атланта Юнайтед» обыграла «Шарлотт» в матче МЛС. Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 55-й минуте забил полузащитник Аджани Форчун. В этой встрече в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. Он впервые вышел в стартовом составе «Атланты» и был заменён на 90+1-й минуте.

На данный момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 28 очков. «Шарлотт» находится на 12-м месте, записав в свой актив 38 очков.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Нэшвиллом», а «Шарлотт» проведёт матч с «Клёб де Фут Монреаль». Оба матча пройдут 15 сентября.

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