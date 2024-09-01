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Игрок, которым интересовался «Зенит», подвергся вооружённому нападению после матча Серии A

Игрок, которым интересовался «Зенит», подвергся вооружённому нападению после матча Серии A
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Полузащитник «Наполи» Давид Нерес подвергся вооружённому ограблению после матча третьего тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:1).

«Давид хотел бы извиниться перед болельщиками, которые ждали его снаружи. Когда он пытался покинуть стадион после игры, двое мужчин на мотоцикле разбили его машину и, угрожая оружием, ограбили его», — написала жена Нереса на личной странице в социальной сети.

Напомним, Нерес перешёл в «Наполи» в августе 2024 года из «Бенфики». Ранее интерес к футболисту проявлял «Зенит».

На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в двух матчах в чемпионате Италии, в которых отметился двумя результативными передачами.

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