Станкович ответил на вопрос о влиянии на «Спартак» перехода Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о влиянии на московскую команду ухода форварда Александра Соболева в «Зенит» после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Напомним, «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

«Как на команду повлиял уход Соболева? Не знаю, сегодня меня интересуют только три очка в матче с «Рубином», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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Что Станкович сказал Соболеву и кто на самом деле нужен «Зениту: