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Новичок «Зенита» Лусиано Гонду поделился первыми впечатлениями от российского футбола

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду поделился первыми впечатлениями от российского футбола
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Нападающий Лусиано Гонду оценил уровень российского футбола.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«первые впечатления от российского футбола? Это действительно очень конкурентная лига. И хоть сегодня мы играли очень хорошо и, думаю, превосходили наших соперников, в какой-то момент было непросто начать реализовывать свои моменты. А подобные игры становятся сложнее, если не удается забить. Но, как я уже сказал, мы провели очень много атак и в итоге смогли использовать часть из тех шансов, что у нас были», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

Гонду дебютировал в матче седьмого тура чемпионата России с «Парии НН» и оформил дубль. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

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