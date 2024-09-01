Новичок «Зенита» Лусиано Гонду поделился первыми впечатлениями от российского футбола

Нападающий Лусиано Гонду оценил уровень российского футбола.

«первые впечатления от российского футбола? Это действительно очень конкурентная лига. И хоть сегодня мы играли очень хорошо и, думаю, превосходили наших соперников, в какой-то момент было непросто начать реализовывать свои моменты. А подобные игры становятся сложнее, если не удается забить. Но, как я уже сказал, мы провели очень много атак и в итоге смогли использовать часть из тех шансов, что у нас были», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

Гонду дебютировал в матче седьмого тура чемпионата России с «Парии НН» и оформил дубль. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Зенит» представил Гонду в филармонии