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«Зенит» установил клубный рекорд всех времён в российском футболе

«Зенит» установил клубный рекорд всех времён в российском футболе
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Вчера, 31 августа, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра выступал Сергей Иванов. Гости одержали победу с крупным счётом 3:0, благодаря чему установили клубный рекорд всех времён.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Зенит» выиграл у «Пари НН» пять матчей подряд всухую в РПЛ – это первая подобная серия питерцев против определённого соперника, сообщает статистический портал Opta Sport.

До этого действующие чемпионы страны обыгрывали «Пари НН» со счётом 3:0 (дважды), а также со счётом 2:0 и 1:0.

После этой победы в активе «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с шестью очками занимает 10-е место.

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