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«Зенит» установил клубный рекорд всех времён в российском футболе

Вчера, 31 августа, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра выступал Сергей Иванов. Гости одержали победу с крупным счётом 3:0, благодаря чему установили клубный рекорд всех времён.

«Зенит» выиграл у «Пари НН» пять матчей подряд всухую в РПЛ – это первая подобная серия питерцев против определённого соперника, сообщает статистический портал Opta Sport.

До этого действующие чемпионы страны обыгрывали «Пари НН» со счётом 3:0 (дважды), а также со счётом 2:0 и 1:0.

После этой победы в активе «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с шестью очками занимает 10-е место.

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