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«Спартак» установил клубный рекорд XXI века в РПЛ

«Спартак» установил клубный рекорд XXI века в РПЛ
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились московский «Спартак» и казанский «Рубин». «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, московский клуб сыграл «на ноль» в пяти матчах РПЛ подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

Как сообщает Opta Sports, это лучшая сухая серия «Спартака» с 1998 года, когда было семь матчей подряд без пропущенных голов.

В этих пяти матчах московская команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), сыграла вничью с «Ахматом» и «Зенитом» с одинаковым счётом 0:0 и крупно обыграла «Факел» (3:0). Следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт 15 сентября с махачкалинским «Динамо».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

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