«Сафонову придётся сидеть на скамейке». Якубко — о конкуренции Матвея с Доннаруммой

Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко высказался об игровом времени вратаря Матвея Сафонова, перешедшего летом из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Сафонову надо подождать. Я читал его высказывания о желании играть, но надо понимать, что в этой команде есть топ-вратарь — Доннарумма. Однако я думаю, что Матвей свой шанс всё равно когда-нибудь получит, и посмотрим, как он им воспользуется. Пока ему придётся сидеть, потому что Джанлуиджи показывает отличную игру, и тренеру нет смысла менять голкиперов просто так, чтобы выпустить Сафонова. Всё-таки это большой клуб, и надо сидеть и ждать своего момента. Наверное, он выйдет, когда наступят кубковые матчи», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.

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