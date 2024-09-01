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Одна из главных звёзд «Барселоны» заявил, что клубу не нужны новые игроки

Одна из главных звёзд «Барселоны» заявил, что клубу не нужны новые игроки
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Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Вальядолидом» в 4-м туре Ла Лиги – 7:0.

Испания — Примера . 4-й тур
31 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Рафинья – 20'     2:0 Левандовски – 24'     3:0 Кунде – 45+2'     4:0 Рафинья – 64'     5:0 Рафинья – 72'     6:0 Ольмо – 82'     7:0 Ф. Торрес – 85'    

«Не знаю, была ли это моя лучшая игра, но это была одна из лучших. Это первый хет-трик в моей карьере, и я рад помочь своим товарищам по команде.

Чувствую себя хорошо, по возвращении из отпуска я много работал. Я знал, что этот сезон очень важен для меня, и я стараюсь быть на высоте. Данная игра показала, что нет нужды во входящих трансферах других игроков. Команда упорно работает, и этот результат многое говорит о том, что мы сейчас делаем.

Мы всегда хотим забивать много голов», – приводит слова Рафиньи Marca.

Напомним, во вчерашнем матче бразилец записал в свой актив хет-трик. В текущем сезоне на его счету три гола и три ассиста в четырёх матчах за клуб в Ла Лиге.

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