Одна из главных звёзд «Барселоны» заявил, что клубу не нужны новые игроки

Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Вальядолидом» в 4-м туре Ла Лиги – 7:0.
«Не знаю, была ли это моя лучшая игра, но это была одна из лучших. Это первый хет-трик в моей карьере, и я рад помочь своим товарищам по команде.
Чувствую себя хорошо, по возвращении из отпуска я много работал. Я знал, что этот сезон очень важен для меня, и я стараюсь быть на высоте. Данная игра показала, что нет нужды во входящих трансферах других игроков. Команда упорно работает, и этот результат многое говорит о том, что мы сейчас делаем.
Мы всегда хотим забивать много голов», – приводит слова Рафиньи Marca.
Напомним, во вчерашнем матче бразилец записал в свой актив хет-трик. В текущем сезоне на его счету три гола и три ассиста в четырёх матчах за клуб в Ла Лиге.
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