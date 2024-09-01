Конте — о трансферах: если бы продали Осимхена, ситуация в «Наполи» была бы лучше

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о несостоявшемся трансфере нападающего своей команды Виктора Осимхена.

«Наша трансферная деятельность была заторможена из-за некоторых ситуаций. Если бы нам удалось продать Осимхена, ситуация была бы лучше, но то, что произошло, уже не изменить, и мы двигаемся дальше», — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в минувшее трансферное окно Осимхен был близок к переходу в лондонский «Челси» и саудовский «Аль-Ахли». Однако 30 августа 25-летний футболист отклонил все предложения. В нынешнем сезоне Осимхен ещё не сыграл ни в одном из матчей.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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