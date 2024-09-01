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Эрлинг Холанд установил рекорд английского футбола XXI века

Эрлинг Холанд установил рекорд английского футбола XXI века
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31 августа состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Гости одержали победу со счётом 3:1. Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в этой встрече три гола и стал первым футболистом в истории АПЛ XXI века, оформившим два хет-трика в трёх первых стартовых матчах команды. Об этом сообщает Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 10'     1:1 Диаш – 19'     1:2 Холанд – 30'     1:3 Холанд – 83'    

Предыдущий хет-трик Холанд оформил в прошлом туре АПЛ. Тогда норвежец трижды поразил ворота «Ипсвича», в итоге матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Ман Сити». Первым игроком, сделавшим два хет-трика в трёх стартовых турах АПЛ, был Пол Джуэлл из «Брэдфорда» в сезоне-1994/1995.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В составе «горожан» норвежец принял участие в 102 матчах во всех турнирах, забил 97 голов и сделал 14 результативных передач.

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