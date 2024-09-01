Эрлинг Холанд установил рекорд английского футбола XXI века

31 августа состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Гости одержали победу со счётом 3:1. Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в этой встрече три гола и стал первым футболистом в истории АПЛ XXI века, оформившим два хет-трика в трёх первых стартовых матчах команды. Об этом сообщает Opta Sports.

Предыдущий хет-трик Холанд оформил в прошлом туре АПЛ. Тогда норвежец трижды поразил ворота «Ипсвича», в итоге матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Ман Сити». Первым игроком, сделавшим два хет-трика в трёх стартовых турах АПЛ, был Пол Джуэлл из «Брэдфорда» в сезоне-1994/1995.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В составе «горожан» норвежец принял участие в 102 матчах во всех турнирах, забил 97 голов и сделал 14 результативных передач.

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