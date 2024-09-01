«Барселона» в матче с «Вальядолидом» повторила редкое достижение 8-летней давности

Вчера, 31 августа, состоялся матч 4-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания) и закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0. Благодаря этому каталонский клуб повторил своё достижение восьмилетней давности.

В последний раз «Барселона» побеждала в официальном матче с разницей в семь или более голов 21 декабря 2016 года (7:0 против «Эркулес» в Кубке Испании). В Ла Лиге последний раз победа в семь или более голов была 20 апреля 2016 (8:0 против «Депортиво»), а последняя победа со счётом 7:0 на домашнем стадионе была 16 марта 2014 (против «Осасуны»).

«Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. «Вальядолид» набрал четыре очка и находится на 12-й строчке.

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