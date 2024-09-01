Директор академии «Динамо» сравнил Окишора с Захаряном и Добровольским

Александр Кузнецов, являющийся директором академии московского «Динамо», сравнил Виктора Окишора с экс-футболистами клуба Арсеном Захаряном и Игорем Добровольским.

«По игровым характеристикам Окишор — это смесь Захаряна и Добровольского. Широкий шаг ー это Добрика отличительная черта, а передача, владение и вообще подход к мячу у него захаряновские. Надеюсь, эта смесь окажется в хорошем смысле слова гремучей и позволит ему на высоком уровне играть. Так, как против Самары в Кубке.

Я понимаю, что «Крылья Советов» не основным составом играли, но Окишор настолько превосходил всех в каких-то эпизодах, что даже я не ожидал. Думал, в каком-то эпизоде ярко сыграет, потом немного в тень уйдёт. А тут он феерил весь первый тайм. Если смотреть, как он подходит к мячу, как передачи отдаёт — это же высший пилотаж. И он исполнял его с каждым касанием мяча. Мы делились мнениями с коллегами, футбольными друзьями. Все в восторге от него. Самое главное, чтобы на этом всё не закончилось», — сказал Кузнецов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После шести сыгранных туров у «Динамо» 12 очков. Они занимают шестое место в турнирной таблицы РПЛ.

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