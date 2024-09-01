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Тренер молодёжки «Динамо» прокомментировал дубль 17-летнего Окишора в Кубке России

Тренер молодёжки «Динамо» прокомментировал дубль 17-летнего Окишора в Кубке России
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Главный тренер «Динамо-2» Павел Фигон высказался о дебютных голах 17-летнего полузащитника Виктора Окишора за бело-голубых в матче 3-го тура Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1). Напомним, на счету хавбека в этой встрече два гола и одна результативная передача.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«Меня Окишор абсолютно не удивил. Я знаю силу этого футболиста, на что он способен. Да, молодой парень выстрелил, но для современного футбола это не такая уж и редкость. В современном футболе игроки уже в 17-18 лет, а иногда даже в 16 выходят и играют ярко, могут показывать уровень. Витя — как раз из них.

Витя в «Динамо» с раннего детства, все этапы академии прошёл: играл и в ЮФЛ, и в молодёжном первенстве, и за «Динамо-2». Сейчас он становится старше, к нему приходит профессионализм. Своей игрой Витя показывает, что и с ровесниками, и с более опытными игроками может себя неплохо реализовывать. Где-то за счёт партнёров, а где-то за счёт индивидуальных действий. Качества Окишора позволяют ему разбираться в играх, где колоссальной помощи партнёров и не требуется», — сказал Фигон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне на счету Окишора в первой команде «Динамо» два выхода на замену в матчах РПЛ с общим игровым временем две минуты и два матча Кубка России с общим игровым временем 107 минут.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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