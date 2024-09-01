Директор школы «Динамо»: родители у Окишора труженики, а он был дохленький, ноги как нитки

Александр Кузнецов, являющийся директором академии московского «Динамо», рассказал о детстве и становлении полузащитника Виктора Окишора.

«Окишор попал к нам лет в 10. То ли селекционеры его присмотрели, то ли тренер «Молнии» привёл. Мы сразу обратили внимание: голова светлая, креативный мальчик, наш формат последних лет в академии. Мы на таких больше обращаем внимание. Но были проблемы с физиологическим развитием. Витя дохленьким был: ноги как нитки. При достаточно высоком росте для своего возраста — очень худой, недостаточно мощный.

Родители у него труженики и хорошо его воспитывали. Но проблема заключалась в том, что они очень рано уходили на работу, и мальчик перед играми часто плохо ел. Он вообще плохо питался, и из-за этого несколько раз у него даже возникали проблемы с желудком то в игре, то перед матчем. Лет в 11 мы приняли решение взять его в интернат, несмотря на то что он москвич. Я как директор академии видел, что ему надо поправлять режим сна, питания и так далее.

Были на этой почве с ним проблемы. Он не строптивый, но маленьким был ещё и воспринимал это как несвободу. Потому что дома был предоставлен самому себе, во дворе играл целыми днями. А здесь уже нужно было побольше внимания обращать на такие уже взрослые футбольные штуки: режим питания, сна, восстановление и так далее. На базе в Новогорске у нас всё это есть. Много было разговоров: заиграет/не заиграет, дохлый/не дохлый. Но вот такие яркие моменты, вот в матче с «Крыльями», у него в каждой игре мелькали. Было видно, что у мальчика очень хороший потенциал», — сказал Кузнецов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

17-летний Виктор Окишор отметился дублем в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

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