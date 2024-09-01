Директор академии «Динамо» рассказал, как Окишор помогает родственникам в Молдавии

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов высказался о том, как 17-летний полузащитник московской команды Виктор Окишор помогает родственникам из Молдавии.

«Важно, что Окишора с детства окружают очень хорошие люди. Он всегда был под контролем воспитателей, и до сих пор по большей части в Новогорске находится. К нему было особое внимание. И сам Витя ー очень правильный парень, такой режимистый, на всякую шелуху не обращает внимания. Он чётко понимал, за счёт чего может играть и что ему может помешать, и двигался в правильном направлении. А мы тут, как церберы, вокруг него стояли и не давали шаг влево, шаг вправо сделать (смеётся).

Большую роль в его становлении сыграли, конечно, родители, потому что хорошие люди. Я с ними лично знаком, и воспитатели с ними постоянно на связи. Обычная российская семья, без чудес. Труженики. Витя в Молдавии родился, но маленьким переехал сюда, россиянин по паспорту и по всему. Показательный факт: каждый год Окишор приходит к начальнику по воспитательной работе и просит ненужные вещи, отданные на выброс. Многие ребята, получив новую экипировку, старую больше не используют. А Витя всё это собирает и отправляет родственникам в Молдавию. Всегда думает об окружающих», ー сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне на счету Окишора в первой команде «Динамо» два выхода на замену в матчах РПЛ с общим игровым временем две минуты и два матча Кубка России с общим игровым временем 107 минут.

Материалы по теме 17-летний игрок «Динамо» Окишор отреагировал на дебютный дубль за первую команду

Сколько стоят молодые футболисты: