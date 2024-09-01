Анчелотти высказался о взаимодействии Винисиуса и Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом взаимодействии двух звёздных нападающих клуба Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

«По моему мнению, они хорошо общаются. Очевидно, они могут играть лучше и быстрее, но ведь мы забиваем голы в каждой игре. Ребята будут только лучше адаптироваться, а Мбаппе и Вини со временем смогут ещё лучше взаимодействовать между собой», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Винисиус забил один гол и стал автором одного ассиста в четырёх официальных матчах за клуб текущего сезона.

Сегодня, 1 сентября, «Реал» на своём поле в рамках Ла Лиги примет «Бетис».

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе