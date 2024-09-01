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Новичок «Зенита» Лусиано Гонду сравнил чемпионаты России и Аргентины

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду сравнил чемпионаты России и Аргентины
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о разнице в чемпионатах России и Аргентины. Напомним, в дебютном матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0) аргентинец оформил дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

— После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. РПЛ — хороший турнир.

— Твой бывший одноклубник Инсаурральде охарактеризовал РПЛ как более открытую лигу, чем чемпионат Аргентины. Согласишься?
— Действительно, в чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее. Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо, — сказал Гонду в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

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