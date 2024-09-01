Новичок «Зенита» Лусиано Гонду сравнил чемпионаты России и Аргентины

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о разнице в чемпионатах России и Аргентины. Напомним, в дебютном матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0) аргентинец оформил дубль.

— После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. РПЛ — хороший турнир.

— Твой бывший одноклубник Инсаурральде охарактеризовал РПЛ как более открытую лигу, чем чемпионат Аргентины. Согласишься?

— Действительно, в чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее. Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде «Зенит» выглядел в атаке очень хорошо, — сказал Гонду в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Зенит» представил Гонду в филармонии: