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Аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал об адаптации в коллективе

Аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал об адаптации в коллективе
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался об адаптации в новой команде. Отметим, что в дебютном матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0) аргентинец оформил дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

— У меня уже сложились очень хорошие отношения со всеми одноклубниками. С бразильцами, конечно, коммуникация получше, так как говорим практически на одном языке. Они понимают меня, я — их. В целом всё хорошо.

— Уже всех партнёров запомнил по именам?
— Да, я уже знаю всех. Раньше мне приходилось играть только против Нино (в Кубке Либертадорес. — Прим. «Чемпионата»), но я успел познакомиться и со всеми остальными парнями. Но, конечно, мне ещё нужно время для адаптации в новой стране и коллективе.

— Кто из бразильцев «Зенита» самый техничный?
— Бразильцев в целом отличает отличная работа с мячом, и наши ребята — не исключение. Все они очень техничны, все — прекрасные футболисты, — сказал Гонду в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

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