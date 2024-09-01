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Генич прокомментировал поражение «Химок» в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА

Генич прокомментировал результат матча «Химки» — ЦСКА
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о поражении «Химок» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

«Очень понравились «Химки». Точно не будут бороться за выживание», — написал Генич в телеграм-канале.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Химки» встретятся с «Акроном». Матч состоится 15 сентября. ЦСКА, в свою очередь, сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт 14 сентября.

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