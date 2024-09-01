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«Уже и забыл про него». Генич высказался о выходе на замену Шамара Николсона

«Уже и забыл про него». Генич высказался о выходе на замену Шамара Николсона
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о выходе на замену ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона после победы московской команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Напомним, форвард впервые в нынешнем сезоне принял участие в матче красно-белых, появившись на поле на 85-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Шамаааар?! Уже и забыл про него», — написал Генич в телеграм-канале.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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