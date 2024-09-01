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Александр Самедов высказался об Алиеве, призывавшем к насилию в отношении жителей РФ

Александр Самедов высказался об Алиеве, призывавшем к насилию в отношении жителей РФ
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Бывший вингер московского «Спартака» Александр Самедов высказался об экс-футболисте РПЛ Александре Алиеве, ранее призывавшем к насилию в отношении жителей РФ и объявленном в официальный розыск.

«Алиев был перспективным футболистом и долгое время играл в России, но сейчас у него что-то произошло с головой. Тут нечего комментировать», — приводит слова Самедова Телеканал «360.ru».

Ранее сообщалось, что Александра Алиева объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го Александр вернулся в киевское «Динамо». В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского «Анжи», через год украинец клуб покинул. В составе «Динамо» Киев Александр Алиев дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Противостояние, достойное лучших лет РПЛ. ПЛН#29

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