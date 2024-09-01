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Александр Максименко выдал лучшую «сухую» серию в карьере за «Спартак» в РПЛ

Александр Максименко выдал лучшую «сухую» серию в карьере за «Спартак» в РПЛ
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились московский «Спартак» и казанский «Рубин». «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, голкипер московского «Спартака» Александр Максименко сыграл в пяти матчах подряд «на ноль» в рамках РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

Как сообщает Opta Sports, для 26-летнего голкипера это лучшая «сухая» серия в профессиональной карьере в чемпионате России за красно-белых.

В этих пяти матчах московская команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), сыграла вничью с «Ахматом» и «Зенитом» с одинаковым счётом 0:0 и крупно обыграла «Факел» (3:0). Следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт 15 сентября с махачкалинским «Динамо».

Всего в нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «Спартак» семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил три мяча и в пяти матчах сыграл «на ноль». Действующий контракт игрока рассчитан до июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 2,5 млн.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей.

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