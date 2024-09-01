Александр Кузнецов: если Окишор не станет хорошим футболистом, это будет крах для многих

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов поделился мнением о развитии карьеры 17-летнего полузащитника московской команды Виктора Окишора.

«Окишор и сам понимает: если он не станет хорошим футболистом, это будет крах для многих, в том числе для меня. И он очень не хочет никого подводить — ни родителей, ни тренеров, ни академию. Очень преданный «Динамо» человек. У нас создан такой микроклимат, чтобы дети в своём развитии не отвлекались на какие-то проблемы, связанные с бытом или с коммуникацией со взрослыми, которые их окружают. Витя тоже все эти годы находился в комфорте и занимался только футболом. Честь и хвала ему, что не позволял себе ненужных вещей, которые свойственны молодым ребятам.

Я ему написал после игры: «Вить, это далеко не всё, это только начало». Но и он с пониманием ответил, поблагодарил за поздравления. Увижу его — обязательно ещё поговорю. Но в целом я очень рад за него. Витя прошёл какие-то этапы неприятные, которые у всех футболистов бывают, и с честью вышел. Я думаю, что ментальность у него уже не на 17 лет, а где-то 25-летнего. То, что он настолько предан футболу, очень важно для преодоления всех медных труб.

Главное, чтобы не сбавлял и голова не закружилась от всего этого: игрок матча в 17 лет, скандирования 15 тысяч зрителей: «Окишор, Окишор». Не знаю, как он отреагирует на фанфары. Непростой момент. Не все могут с этим справиться, но, к счастью, Витя достаточно стойкий ментально парень и серьёзно всё анализирует. Когда случаются провальчики в игре, делает выводы и на следующий матч выходит уже другим. Верю, что если спад и случится, то ненадолго.

Я всем ребятам говорю: «Если будете беззаветно преданы футболу, то футбол вас, может быть, и наградит. Но если будете его предавать, он вас точно накажет». Вот Витя эти вещи слышит, и я очень этому рад», ー сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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