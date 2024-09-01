Переводчик жестового языка рассказала о работе на матче «Пари НН» — «Зенит»

Вчера, 31 августа, на матче 7-го тура чемпионата России по футболу, в котором встречались «Пари НН» и «Зенит», впервые был задействован переводчик русского жестового языка. Пресс-конференции, интервью футболистов и тренеров переводились для футбольных фанатов с ограничениями слуха в прямом эфире. По окончании игры переводчик РЖЯ Маргарита Старцева поделилась впечатлениями от необычного опыта.

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

«Я и сама занималась спортом — спортивными бальными танцами. Увлекалась хоккеем, днями и ночами смотрела различные футбольные чемпионаты. И до сих пор очень люблю спорт. Теперь как зритель. Спорт и музыка повлияли и на выбор моей профессии. Когда я ходила на танцы, нам прививали любовь не только к спорту, но и к искусству, к хорошей музыке. Нам показывали выступления Майкла Джексона. 2009 год, я учусь на экономиста-международника, и Джексон, к сожалению, умирает. Пересматривая клипы, я наткнулась на видео, в котором девушка переводила его песню на жестовом языке. Мне показалось, что переводчик жестового языка больше помогает людям, чем экономист-международник. Полтора года я посещала курсы, и в 2011 году меня приняли на работу в государственный специализированный институт искусств. Но я до сих пор учусь. Этот язык, как и любой другой, меняется. Спортивные термины в нём, как правило, создают сами глухие спортсмены. Офсайд, пенальти, гол — всё это есть в жестовом языке. Глухие очень любят спорт, это точно.

Вот вы любите спорт? Вы хотите понимать, что говорят комментаторы, игроки в перерыве или тренеры на флэш-интервью? Глухие тоже хотят. Они точно такие же люди, как и мы. Просто не слышат. Какое-то время назад спорт был чуть ли не единственным векторов возможного развития для глухих людей — возможностью что-то узнать, куда-то съездить. Сейчас у людей с ограничениями слуха таких возможностей больше — это и искусство, и кино, и театр. Но спорт считается элитным направлением для глухих. Когда появился анонс про перевод комментариев с матча «Пари НН» — «Зенит» на РЖЯ, они начали репостить эту информацию, спрашивали, когда, где, во сколько смотреть. Они этого действительно очень ждали и, надеюсь, дождались», — рассказала Маргарита Старцева корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.