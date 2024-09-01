Расписание матчей РПЛ 1 сентября

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Сегодня, 1 сентября, в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

1 сентября, воскресенье

15:00 мск. «Оренбург» — «Динамо» Москва;

17:30 мск. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала;

19:45 мск. «Локомотив» — «Краснодар»;

20:00 мск. «Ростов» — «Факел».

После семи матчей турнирную таблицу чемпионата России с 17 очками возглавляет санкт-петербургский «Зенит». На второй строчке расположился московский «Локомотив», который набрал 15 очков в шести встречах. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», заработавший 14 очков в семи играх.

На момент выхода новости последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Факел» (четыре очка в шести матчах).

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