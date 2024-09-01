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Расписание матчей Первой лиги 1 сентября

Расписание матчей Первой лиги 1 сентября
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Сегодня, 1 сентября, в 8-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

1 сентября, воскресенье:

16:00 мск. «Сокол» — «Шинник»;

17:30 мск. «КАМАЗ» — «Нефтехимик»;

18:00 мск. «Черноморец» — «Родина»;

19:00 мск. «Сочи» — «Тюмень».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 18 очков в восьми встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 17 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 16 очков после аналогичного количества игр.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «СКА-Хабаровск» (пять очков в восьми встречах). На 17-й строчке расположился ярославский «Шинник», заработавший пять очков после семи игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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