Тренер молодёжки «Динамо»: когда, если не сейчас, давать шанс пацанам в РПЛ и Кубке?

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов считает, что Фонбет Кубок России является подходящим турниром для постепенного подведения к основной команде молодых футболистов бело-голубых.

«Можно сказать, что нынешний формат Кубка России играет на руку молодым футболистам. Хотя в сложившейся ситуации команды и там, и там могли бы использовать молодёжь. У нас нет еврокубков, международных встреч. Когда, если не в эти годы, давать шанс пацанам на уровне РПЛ и Кубка? Это не громкие слова, но мы доказываем своей работой, что академия «Динамо» — одна из лучших в стране, если не лучшая. У нас таких футболистов каждый год по два-три выходит, иногда даже больше. Игроки есть, дальше уже вопрос, как они будут вливаться во взрослый футбол, справляться со стрессом. Время покажет. Но если они не будут выходить на поле, мы просто этого не узнаем. Естественно, Кубок для главного тренера — дополнительный турнир, где есть возможность ребят более плавно подвести к стартовому составу основной команды. Хорошо, что такой турнир есть, где можно посреди недели проверить ребят», ー сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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Сколько стоят молодые футболисты: