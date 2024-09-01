В «Реале» не переживают из-за результативности Мбаппе, он важная часть проекта — AS

Руководство мадридского «Реала» так же, как и тренерский штаб команды не переживают из-за того, что новоиспечённый нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе не начал демонстрировать высокую результативность с первых матчей. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в клубе выражают полную поддержку французскому футболисту и осознают его значимость в проекте «Реала». Кроме того, в тренерском штабе мадридского клуба считают, что Мбаппе нужно немного больше времени на адаптацию.

«Он лучший, в этом нет сомнений. Проблема заключается не в нём», — приводит AS слова источника, близкого к «Королевскому клубу».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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