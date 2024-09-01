Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Динамо» Москва: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» — «Динамо» Москва: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза — дважды в чемпионате и один раз в Фонбет Кубке России. Во всех трёх играх победу одерживало московское «Динамо». В РПЛ бело-голубые побеждали со счётом 4:1 и 2:1, а в Кубке были сильнее со счётом 4:2.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 12 оков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с пятью очками идёт 12-м.

Материалы по теме
Матч тура с участием лидера и сложнейший выезд «Динамо»! Онлайн дня в РПЛ
Live
Матч тура с участием лидера и сложнейший выезд «Динамо»! Онлайн дня в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android