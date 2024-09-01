«Оренбург» — «Динамо» Москва: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза — дважды в чемпионате и один раз в Фонбет Кубке России. Во всех трёх играх победу одерживало московское «Динамо». В РПЛ бело-голубые побеждали со счётом 4:1 и 2:1, а в Кубке были сильнее со счётом 4:2.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 12 оков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с пятью очками идёт 12-м.