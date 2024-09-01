Павел Фигон: Лепский — это уникальный случай, до 11 лет горными лыжами занимался

Главный тренер «Динамо-2» Павел Фигон высказался о защитнике основной команды бело-голубых Иване Лепском.

«Из наших воспитанников против «Крыльев» ещё Лепский и Боков играли. Интересные ребята. Ваня Лепский — вообще уникальный случай! Ему было 11 лет, он занимался горными лыжами и в футбол играл. В Москву приехал с Камчатки как нападающий с левой ногой. Но постепенно разглядели его качества, и спустя год он уже играл в обороне. Когда я довёл их до ЮФЛ, Ваня уже был стабильным игроком на позиции центрального защитника. Лучший его скилл — он атакующий центральный защитник. В списке бомбардиров был наверху, в пятёрке, Боков стал вторым. При не самом высоком росте игра головой — конёк Лепского, за счёт правильного выбора позиции, вычисления траектории и хорошего прыжка. Он и за основной состав эти навыки уже успел продемонстрировать. Сейчас Лепского пробуют на позиции левого защитника, и для него это не так привычно, придётся адаптироваться к требованиям. Но у него сильная левая нога, он может там играть», — сказал Фигон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.