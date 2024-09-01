Тренер молодёжной команды «Динамо» охарактеризовал 17-летнего автора дубля в Кубке Окишора

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов поделился мнением о 17-летнем полузащитнике московской команды Викторе Окишоре.

«Прежде всего Окишор отлично оснащён технически. Разноплановый футболист, умеет практически всё на поле. Обладает нестандартным мышлением. Виктор всегда отличался тем, что может видеть такие ходы, которые и взрослые представить себе не могут. Плюс очень быстрая оценка ситуации вокруг себя, принятие решений. Даже кубковый гол с передачи Лепского об этом говорит. Думаю, девять из десяти футболистов пробили бы в касание, врываясь в штрафную на скорости, а он успел за долю секунды оценить свои возможности, соперника, вратаря, успел принять мяч, переложить корпус и очень технично перекинуть вратаря на такой короткой дистанции. Это говорит о том, что у Окишора очень хорошо развит футбольный интеллект, скорость принятия решений на высоком уровне.

Никогда не знаешь наверняка, как на молодого игрока повлияют первые успехи, популярность или деньги. Но Окишор любит футбол, я надеюсь, что это его не должно коснуться. Он влюблён в эту игру, готов играть целыми днями до сих пор, на любом уровне. Надеюсь, что его развитие и такой лихой старт продолжится», ー сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне на счету Окишора в первой команде «Динамо» два выхода на замену в матчах РПЛ с общим игровым временем две минуты и два матча Кубка России с общим игровым временем 107 минут.

Материалы по теме Александр Кузнецов: если Окишор не станет хорошим футболистом, это будет крах для многих

Самые титулованные футбольные клубы России: