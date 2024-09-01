Тренер молодёжки «Динамо» охарактеризовал форварда Бокова, отличившегося в Кубке России

Главный тренер «Динамо-2» Павел Фигон высказался о нападающем бело-голубых Денисе Бокове, отличившемся в матче 3-го тура Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

«Боков вообще в «Динамо» с самых ранних лет. Он уже был в команде, когда я пришёл. Планомерно работали, он играл и на фланге атаки, и в центре нападения. Всегда был в числе перспективных. Его лучший сезон в ЮФЛ — когда они соревновались с Раковым за первую строчку в списке бомбардиров. Там, конечно, Вадим настрелял очень много. Но Боков за тот сезон, по-моему, забил 23. Это стало отправной точкой: стал стабильным игроком «Динамо-2», при Йокановиче его поднимали, смотрели.

С основой сейчас ещё работает Егор Назаренко — футболист 2005 года рождения, который с самого детства со мной. У него своя история: пацан из Костромы, первый год приезжал только на игры, не тренировался с нами, потому что в интернат таких маленьких раньше не брали. Но тоже потихоньку вырос. Все эти ребята сейчас подходят к основе», — сказал Фигон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.