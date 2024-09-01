«Моё сердце принадлежит «Атлетику». Уильямс — о решении не переходить в «Барселону»

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс подтвердил интерес к нему со стороны «Барселоны» минувшим летом, а также объяснил, почему он отказался от перехода в каталонский клуб.

«Всегда приятно, когда великие клубы включают твоё имя в список интересов, но для меня всегда было понятно, что я хочу находиться здесь. Испытываю большое желание сделать что-то хорошее для этого клуба.

Переговоры с «Барселоной»? Это дело моего представителя. Было много сближений с разными клубами, но моё сердце принадлежит «Атлетику», и я хочу остаться здесь. Однако никто не знает, что произойдёт в будущем», — приводит слова Уильямса Sport.es со ссылкой на DAZN.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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