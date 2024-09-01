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Мэйсон Гринвуд забил пять голов в первых трёх матчах за «Марсель» в Лиге 1

Мэйсон Гринвуд забил пять голов в первых трёх матчах за «Марсель» в Лиге 1
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Английский нападающий Мэйсон Гринвуд, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», забил пять голов в первых трёх матчах за «Марсель» во французской Лиге 1. В матче 1-го тура с «Брестом» (5:1) он оформил дубль, во 2-м туре с «Реймсом» (2:2) отметился одним забитым мячом и во встрече 3-го тура с «Тулузой» также оформил дубль.

По информации телеграм-канала Opta Sports, за последние 50 лет только итальянскому форварду Марио Балотелли в 2016 году, выступавшему за «Ниццу», удавалось забить 5+ голов в своих первых трёх матчах в чемпионате Франции.

В июле 2024 года Гринвуд перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед», сумма трансферной компенсации составила € 26 млн. Сезон-2023/2024 футболист провёл на правах аренды в испанском «Хетафе», где в 36 матчах забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.

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