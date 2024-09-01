Легенда «Баварии» посоветовал Вирцу не покидать «Байер» до чемпионата мира — 2026

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус считает, что атакующему хавбеку «Байера» Флориану Вирцу не стоит покидать леверкузенский клуб до завершения чемпионата мира 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что мюнхенцы проявляют интерес к 21-летнему футболисту.

«Думаю, для него было бы лучше готовиться к чемпионату мира 2026 года в знакомой обстановке. Будут ли у него такие же позиции, как в «Байере», если он перейдёт в «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» или «Барселону»? Вот почему я бы рекомендовал ему остаться до 2026 года. Тогда ему будет 23 года, и он сможет провести ещё 10 замечательных лет за границей.

Он находится в том возрасте, когда он ещё не выигрывал много трофеев. Кроме того, матчи Лиги чемпионов также дадут Вирцу опыт, который сделает его сильнее. Надеюсь, у него не будет травм», — приводит слова Маттеуса Goal со ссылкой на Sky.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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