Хлусевич: победа «Спартака» над «Рубином» заслуженная, будем бороться дальше

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Единственный гол в игре с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

— Тяжёлая победа. Наверное, заслуженная. Потому что достаточно хорошо играли, это командная работа. Думаю, что заслужили эту победу. Плохо, что была красная карточка, но ничего. Будем бороться дальше.

— Зобнин извинился в раздевалке?

— Сказал спасибо (смеётся).

— Какие итоги можешь подвести старту чемпионата?

— Наверное, можно чуть лучше. Мы всё-таки не на первом месте. Мы стремимся быть как можно выше, — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.