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Хлусевич: победа «Спартака» над «Рубином» заслуженная, будем бороться дальше

Хлусевич: победа «Спартака» над «Рубином» заслуженная, будем бороться дальше
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Единственный гол в игре с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

— Тяжёлая победа. Наверное, заслуженная. Потому что достаточно хорошо играли, это командная работа. Думаю, что заслужили эту победу. Плохо, что была красная карточка, но ничего. Будем бороться дальше.

— Зобнин извинился в раздевалке?
— Сказал спасибо (смеётся).

— Какие итоги можешь подвести старту чемпионата?
— Наверное, можно чуть лучше. Мы всё-таки не на первом месте. Мы стремимся быть как можно выше, — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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