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Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
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«Локомотив» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал 12 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

В минувшем туре «Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 3:2. «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0.

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Турнирная таблица РПЛ
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