Салихова: что с Виллианом Жозе не так? Тоже захотел в «Зенит» к бразильцам?

Зарема Салихова, являющаяся супругой бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике трансфер нападающего Виллиана Жозе в московский клуб.

«А что с Виллианом Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в «Зенит» к бразильцам? От: «такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять» до: «я разочарован» прошёл месяц», – сказала Салихова Metaratings.ru.

Напомним, после матча 7-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0) генеральный директор красно-белых Олег Малышев сказал, что разочарован тем обстоятельством, что Жозе не показывает ожидаемого уровня результатов.

32-летний нападающий перешёл в «Спартак» из испанского «Бетиса» минувшим летом. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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