«Борнмут» установил рекорд АПЛ, одержав волевую победу над «Эвертоном»

Футбольный клуб «Борнмут» установил рекорд английской Премьер-лиги, одержав волевую победу над «Эвертоном» в матче 3-го тура чемпионата, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Команда уступала «ирискам» 0:2 к 87-й минуте, но в итоге выиграла со счётом 3:2. Таким образом, этот камбэк стал самой поздней волевой победой в истории АПЛ с гандикапа в два гола.

Напомним, на 50-й минуте защитник «Эвертона» Майкл Кин вывел свою команду вперёд. Спустя семь минут нападающий Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество «ирисок». На 87-й минуте форвард «Борнмута» Антуан Семеньо отыграл один мяч. На 90+2-й минуте полузащитник гостей Льюис Кук сравнял счёт, а на 90+4-й минуте игрок «Борнмута» Луис Синистерра принёс своей команде победу.

После этой игры в активе «Борнмута» стало пять очков. Команда располагается на седьмой строчке. «Эвертон» с 0 очков находится на последней, 20-й строчке.