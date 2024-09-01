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Тренер «Химок» Артига оценил перспективы 22-летнего Фариньи

Тренер «Химок» Артига оценил перспективы 22-летнего Фариньи
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о панамском защитнике клуба Эдгардо Фаринье.

«Фаринья – это молодой игрок, который не боится ничего. Я хочу, чтобы он был образцом для других наших футболистов, которые иногда не понимают моих указаний. Уверен, у него будет великолепное будущее.

Не боюсь ли, что его уведут? Окно открыто. Кто-то приходит, кто-то уходит, так было всегда. Но я рассчитываю на Фаринью», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

22-летний панамский центральный защитник Эдгардо Фаринья перешёл в подмосковные «Химки» из панамского «Индепендьенте» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету пять матчей в РПЛ с двумя забитыми голами и один матч в Кубке России. За сборную Панамы Фаринья провёл семь матчей, в том числе четыре — на Копа Америка — 2024.

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