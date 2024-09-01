Данил Круговой: Койта много забивал в «Зальцбурге» — в ЦСКА рано или поздно его прорвёт

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о форварде красно-синих Секу Койта.

«Койта надо ещё немного адаптироваться, прошло мало времени с его перехода в ЦСКА. Он очень интересный футболист, много забивал в «Зальцбурге». Мне кажется, его рано или поздно прорвёт — он будет приносить пользу. Если говорить о его сильных сторонах, то я бы выделил жёсткость. Если он ставит корпус, можно прилично от него отлететь. Физически он очень сильный и хорошо играет в одно касание. И как человек он хороший — позитивный и смешной», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Койта принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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