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Крис Смоллинг покинет «Рому» и продолжит карьеру в Саудовской Аравии — Романо

Крис Смоллинг покинет «Рому» и продолжит карьеру в Саудовской Аравии — Романо
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34-летний центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг в ближайшее время покинет римский клуб и присоединится к «Аль-Фейхи» из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт с английским футболистом будет заключён до 2026 года. Завтра, 2 сентября, Смоллинг пройдёт медицинское обследование перед переходом в новый клуб.

Защитник выступает в составе «Ромы» с 2019 года. За этот период он принял участие в 155 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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