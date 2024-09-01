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«МЮ» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Игра не будет показана официально в эфире телеканалов, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча. «Ливерпуль» заработал шесть очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

В первом круге минувшего сезона АПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» также поделили очки (2:2).

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