Экс-защитник «Лидса» и «Лестера» Сулейман Бамба ушёл из жизни в возрасте 39 лет

Бывший центральный защитник «Лидса», «Лестера», «ПСЖ» и «Палермо» Сулейман Бамба ушёл из жизни в возрасте 39 лет. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) информирует турецкий клуб «Аданаспор», в котором Бамба занимал должность технического директора.

«Бамба, которому стало нехорошо перед последним матчем, был доставлен в университетскую больницу Манисы и, к сожалению, проиграл там битву за жизнь. Соболезнования нашему сообществу, особенно его семье», — сказано в заявлении «Аданаспор».

В январе 2021 года у Бамбы диагностировали рак (неходжкинская лимфома). В мае он сообщил о выздоровлении. В дальнейшем Бамба возобновил карьеру и перешёл в английский «Мидлсбро», но через год завершил карьеру.

Больше всего матчей в своей карьере Бамба провёл в составе «Кардиффа» — 118 игр.