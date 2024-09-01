Тренер «Химок» Артига: Заболотный — пример для всех, мне всегда нравились такие игроки

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о нападающем команды Антоне Заболотном.

«Мне всегда нравились игроки, которые могут дать максимальную борьбу на поле. Поэтому Заболотный – пример для всех. Он работает усиленно на каждой тренировке и борется в каждой игре, за что я ему очень благодарен. Надеюсь, что мы сможем помочь забивать ему как можно больше голов, потому что я чувствую, как это важно для него. Да и для нас это также важно, ведь чем больше голов, тем лучше результат», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

33-летний Заболотный перешёл в «Химки» летом 2024 года на правах свободного агента после того, как закончился срок действия его контракта с ЦСКА. В составе подмосковного клуба Антон успел провести восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.