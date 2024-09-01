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Вертолёт, на котором мог находиться финансовый директор РФС, был обнаружен разбитым

Вертолёт, на котором мог находиться финансовый директор РФС, был обнаружен разбитым
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Пропавший на Камчатке вертолёт Ми-8, на борту которого мог находиться финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин, был обнаружен разбитым. Обломки вертолёта обнаружили с воздуха. Об этом информирует МЧС России.

Сообщается, что обломки воздушного судна обнаружили в 900 метрах от места, где последний раз его экипаж выходил на связь.

Ранее в СМИ появилась информация, что вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь после того, как отправился от вулкана Вачкажец в камчатский посёлок Николаевка. Подчёркивалось, что на борту самолёта находилось 22 человека (19 пассажиров и три члена экипажа). Спасательные службы сразу же приступили к поискам борта: по маршруту вылетел другой вертолёт авиакомпании, также были готовы вылететь спасатели МЧС.

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